Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Ligi'nde 24. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Feyenoord, kümede kalma savaşı veren Emmen'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 38, 52 ve 63. dakikada Robin van Persie, 76. dakikada Steven Berghuis kaydetti. Hollanda Ligi'nde bu sezon Feyenoord formasını 19 kez giyen 35 yaşındaki Robin van Persie 14 gol atma başarısız gösterdi.

Fenerbahçe'de ligde 25 kez fileleri havalandıran Robin van Persie, İngiltere Premier Lig, Süper Lig ve Hollanda Ligi'nde toplam 202 gol atmış oldu. (32 | Feyenoord, 96 Arsenal, 48 Manchester United)

Bu galibiyetin ardından Feyenoord puanını 46'ya yükseltirken, Emmen 24 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord, Vitesse'ye konuk olacak. Emmen, Heracles'i ağırlayacak.