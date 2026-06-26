2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü ve son maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Herve Renard'ın çalıştırdığı Tunus ile karşılaştı.

Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maçta Tunus'u 3-1 mağlup eden Hollanda, gruptan lider olarak bir üst tura çıktı. Hollanda'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Ellyes Skhiri kendi kalesine, 7. dakikada Brian Brobbey ve 62. dakikada Jan Paul van Hecke attı. Tunus'un tek golü ise 54ç dakikada Hazem Mastouri'den geldi.

Bu skorla F Grubu'nda puanını 7 yapan Hollanda, lider olarak son 32 takım arasına adını yazdırdı. Hollanda'nın son 32 turundaki rakibi Fas oldu. Tunus ise puansız şekilde turnuvaya veda etti.

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