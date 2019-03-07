Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle: 

8 Mart Cuma 
20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen 

9 Mart Cumartesi 
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu 
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar 
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek 

10 Mart Pazar 
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan 
16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler 
16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya 
19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık 

11 Mart Pazartesi 
20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler 