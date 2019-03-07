Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
8 Mart Cuma
20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
9 Mart Cumartesi
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
10 Mart Pazar
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
16:00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler
16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya
19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
11 Mart Pazartesi
20:00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler