Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen 11 yaşındaki öğrenci Kerem Erdem Güngör'ün ismi, Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açılan konferans salonuna verildi. Acılı baba Mustafa Güngör “Bugün evladımın şehadetinin 72'nci günü. Acımız hala ilk günkü gibi taze" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Kerem Erdem Güngör'ün ismi, Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açılan konferans salonuna verildi.

Kerem Erdem Güngör

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan Kerem Erdem Güngör Konferans Salonu, düzenlenen tören ve duaların ardından hizmete açıldı.

İsmi konferans salonuna verildi! Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem Erdem Güngör’e duygulandıran vefa

"BAŞIM ARTIK DİK"

Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, oğluna verdiği sözü hatırlatarak "Evlat acısı kolay değil. Acımızı bir nebze de olsa hafifleten herkesten Allah razı olsun. Başım artık dik geziyorum" dedi.

Acılı baba duygusal anlar yaşadı. Güngör, "Bugün evladımın şehadetinin 72'nci günü. Acımız hala ilk günkü gibi taze" ifadelerini kullandı.

Törene Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak'ın yanı sıra Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, şehit öğretmenin ailesi, şehit öğrencilerin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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