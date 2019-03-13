Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Denizbank ortaklığıyla gerçekleşen fastPay Nakitsiz ödeme lansmanında açıklamalarda bulundu. Cengiz “Bizim asli görevimiz Galatasaray’ı mali açıdan sağlıklı bir hâle getirmek. Ayrıca kalıcı olmasını istiyoruz. Bu anlamda her fırsatı değerlendiriyoruz. Makro hedeflerimiz var. Sinekten yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Kompleksimiz içinde 65 tane mağaza ve 9 tane ticari işletme var. Yolu da değerlendireceğiz. Bu konuda ciddi bir girişimimiz var. Elbette fastPay ile bir gelirimiz olacak” açıklamasını yaptı.

ELEŞTİRİLER NORMAL

23 Mart’ta gerçekleştirilecek Galatasaray Olağan Genel Kurul toplantısında idari yönden ibra edilip edilmeyeceği yönündeki soru karşısında biraz gerilen Başkan Mustafa Cengiz sonrasında “İdari olarak ne yapmışım? Benim böyle bir endişem yok. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz, dürüstlüğümüz ve şeffaf olmamız. Bazı eleştirileri görüyorum ancak bunlar normal. Bu bir sosyal görev ve biz koltuğa yapışık değiliz. Bu bizim çocukluk aşkımız. İbra ile ilgili en ufak bir endişem yok. Yöneticilik, kalecilik gibidir. Gösterilen çabalar çok küçümseniyor” ifadelerini kullandı.

KİMSE RAHATSIZ OLMASIN

Galatasaray Başkanı, yeniden yapılandırma konusu hakkında da konuştu. Cengiz “Yeniden yapılandırma uzun süredir gündemde. Deniz tükendi. Kulüplerimizin ortalama geliri, giderlerinin dört katı altında. Bu kar, bu güneşe dayanmaz. Devletimiz bu duruma müdahale etti, bundan kimse rahatsız olmamalı. Devletimizi biraz tepkilerle ürküttüler. Manasız tepkiler gördük. Devletin yaptığı aslında UEFA’nınki gibi Finansal Fair-Play anlaşması. Bunun için yapılandırmada bizlere destek olmaya çalışıyor. Kulüplerin parası da millî servettir” dedi.

CİMBOM’A SPONSOR

Galatasaray ve Denizbank, Türkiye’de ilk defa Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda nakit kullanmadan ödeme döneminin temelini atacak bir iş birliğine imza attı. Statta düzenlenen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş katıldı. Taraftarlar, stadyum ve çevresindeki mağazalar, büfeler ve GS Store’da fastPay ile kolayca alışveriş yapabilecek.