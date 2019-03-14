Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City’nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester’ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi. Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. Ayrıca Eljif’in Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia edildi.