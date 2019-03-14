Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City’nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester’ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi. Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. Ayrıca Eljif’in Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia edildi.
Leicester City, Eljif'in peşinde
14.03.2019 - 10:10 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Leicester City,Eljif Elmas,
610329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/610329.aspx
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2
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28
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7
4
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25
27
49
3
Beşiktaş
25
12
8
5
50
34
16
44
4
Trabzonspor
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11
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7
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36
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Konyaspor
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6
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Malatyaspor
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32
2
34
7
Sivasspor
25
9
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9
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Alanyaspor
25
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-2
34
9
Kayserispor
25
8
8
9
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33
-10
32
10
Antalyaspor
25
9
5
11
26
41
-15
32
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Çaykur Rizespor
25
7
10
8
35
33
2
31
12
Kasımpaşa
25
9
4
12
41
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31
13
Ankaragücü
25
9
4
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-12
31
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
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28
-6
28
16
Göztepe
25
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26
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Erzurum BB
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Akhisar Bld.Spor
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Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
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17.3.2019
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
25
15
6
4
40
23
17
51
2
Gençlerbirliği
25
16
3
6
38
22
16
51
3
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
4
Ümraniye
25
13
6
6
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Hatayspor
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Gazişehir Gaziantep
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Altay
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Adanaspor
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İstanbulspor
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
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Eskişehirspor
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Karabükspor
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