Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım muhaliflerinin önde gelenlerinden Sadettin Saran’ın beklenmedik çıkışıyla sarsıldı. Seçim sonrası Yıldırım taraftarlarının sessizliğe büründüğü, Koç taraftarlarının bütün olumsuzluklara rağmen yönetime destek olduğu sarı-lacivertlilerde Saran her iki dönemi de eleştiren bir açıklamada bulundu. Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sadettin Saran “Hem Aziz Yıldırım’dan hem de Ali Koç’tan daha iyi başkanlık yapacağımı düşünüyorum” ifadesiyle Fenerbahçe’nin eski ve yeni dönemini yönetimlerini beğenmediğini söyledi.

KOÇ'UN KARŞISINA ÇIKARIM

Bir dönem yönetiminde yer aldığı Yıldırım’a muhalefetiyle bilinen Saran’ın Ali Koç’u da eleştirmesi camiada şaşkınlıkla karşılandı. Seçim döneminde Aziz Yıldırım’ın karşısına çıkması beklenen, ancak Ali Koç adaylığını açıklayınca arka planda kalmayı tercih eden Sadettin Saran “Son kongrede Ali Koç’a karşı ciddi bir teveccüh vardı. Dolayısıyla sırf aday olmak için ortaya çıkmayı doğru bulmadım” derken “Ancak bir daha böyle olmaz” sözleriyle ilk kongrede Koç’a rakip olacağının sinyalini verdi. Saran, Fenerbahçe için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade etti.

FENER’DE HEDEF 9’DA 9

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmandaki performanslarıyla Ersun Yanal’a ümit veren oyuncular, birbirlerine de galibiyet sözü verdi. Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali’nin topladığı oyuncular, artık kötü gidişe dur demek zorunda olduklarını söylerken, kalan 9 maçta 27 puan toplayarak camiadan özür dilemek için sözleştiler.

OPERASYON SÜRÜYOR

Fenerbahçe’de altyapıya takviye çalışmaları hız kesmiyor. Geleceğin kadrosunu kurmak için dünya çapında genç yetenekler arayan sarı-lacivertlilerin son transferi Mikâil Maden oldu. Norveç’in Brann takımından alınan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 ve U17’de Norveç Millî Takımı’nın formasını giydi.

HATA YOK

Galatasaray derbisine moralli çıkmak zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal, oyuncularına “Sivas ve Ankaragücü maçlarını kayıpsız atlatmak zorundayız. Kadıköy’deki bayrama en iyi şekilde hazır olmalıyız” dedi. Yanal ceza sınırındaki oyunculara da “Gereksiz kartlardan uzak durun” uyarısı yaptı.