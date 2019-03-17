Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya haftayı Sivas galibiyetiyle kapattı ama tek güzel şey 3 puandı. Ki bunu maç sonu basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da ifade etmişti. “Önemli olan galibiyetti” diyerek oyuna fazla girmeyen Yanal sert yüzünü soyunma odasında gösterdi. Oyunculara yönelik bir konuşma yapan sarı-lacivertlilerin teknik patronu “Evet kazandık ama bu şekilde devam edemeyiz. Millî arada herkes kendine çekidüzen verecek. Eksiklerini tamamlayacak. Bundan sonra sahada mücadele eden, savaşan ve Fenerbahçe formasının hakkını veren oyuncular olacak” ifadesini kullandı.

HİÇ YAKIŞMADI

Kadıköy’de olmalarına ve taraftar desteğine rağmen sergilenen oyunun kendilerine hiç yakışmadığını ifade eden Yanal, kalan haftalarda maksimum performans beklediğini oyuncularına aktardı. Fenerbahçe’nin yerinin kesinlikle burası olmadığını, el ele vererek daha da yukarılara çıkmaları gerektiğini ifade eden Ersun Hoca “Taraftar sahada olanları görüyor ve forma aşkına arma aşkına desteğini sürdürüyor. Kötü oyunumuza rağmen maç sonu stattan ayrılmayan taraftarın duygularını anlamanız gerekiyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü herkes idrak etmeli” dedi.

YILMADI, KAZANDI

Kimler geldi kimler geçti! Hatta Comolli’nin planında Roberto Soldado’nun satışı vardı. Ancak o hem ayrılığa direndi hem de sahada. İspanyol forvet yaşanan olumsuzluklara, Slimani ve Frey hamlelerine rağmen küsmedi ve sabırla bekledi. Son dönemlerin kazananı ve kazandıranı oldu. Son üç maçta da gol atıp bir de asist yaparak taraftarın gönlünü kazandı, teknik ekipten alkış aldı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, resmî internet sitesinden Trabzonspor’un CAS’a yaptığı itirazla ilgili olarak gerçekleşen duruşma hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Trabzonspor’un FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası CAS’a yaptığı itirazın görüşüldüğü vurgulanan açıklamada “Hem kulübümüzün hem de TFF’nin avukatları Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu.

DERBİYE YETİŞTİRİLECEK

Fenerbahçe’de Sivasspor maçında sakatlanan Topal’ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli isim en az 2 hafta takımdan uzak kalacak. Millî takım kadrosundan da çıkarılan Topal, A.Gücü maçında yok ama Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.