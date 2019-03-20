Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, Napoli yenilgisinin ardından teknik direktör Davide Nicola'nın görevine son verdiğini duyurdu. Yaklaşık 5 aylık dönemde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Davide Nicola'nın prformansı memnun etmedi. Bunun üzerine Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yeniden göreve getirildiğini açıkladı. Haberi resmi Twitter hesabından taraftarlarına duyurdu.
 
Kümede tutmuştu
Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezonun sonunda yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tuttuktan sonra görevinden ayrılmıştı. 