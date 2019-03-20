Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, Napoli yenilgisinin ardından teknik direktör Davide Nicola'nın görevine son verdiğini duyurdu. Yaklaşık 5 aylık dönemde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Davide Nicola'nın prformansı memnun etmedi. Bunun üzerine Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yeniden göreve getirildiğini açıkladı. Haberi resmi Twitter hesabından taraftarlarına duyurdu.
Kümede tutmuştu
Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezonun sonunda yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tuttuktan sonra görevinden ayrılmıştı.
Igor Tudor yeniden Udinese ile anlaştı!
20.03.2019 - 22:57 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, teknik direktör olarak Igor Tudor ile anlaştığını resmen duyurdu
Serie A'da küme düşme tehlikesi yaşayan Udinese, Napoli yenilgisinin ardından teknik direktör Davide Nicola'nın görevine son verdiğini duyurdu. Yaklaşık 5 aylık dönemde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Davide Nicola'nın prformansı memnun etmedi. Bunun üzerine Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yeniden göreve getirildiğini açıkladı. Haberi resmi Twitter hesabından taraftarlarına duyurdu.
Etiketler : Igor Tudor,
611536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/611536.aspx
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4
55
27
28
52
3
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13
8
5
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34
17
47
4
Trabzonspor
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12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
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10
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33
4
37
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Konyaspor
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8
11
7
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30
2
35
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Antalyaspor
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10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
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8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
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15
Bursaspor
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5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
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8
3
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-8
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Erzurum BB
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Akhisar Bld.Spor
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6
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44
-17
21
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Alanyaspor - Fenerbahçe
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Sivasspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
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15
3
8
35
18
17
48
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18
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47
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22
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5
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20
17
45
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6
7
33
23
10
45
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Adana Demirspor
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5
9
35
30
5
41
9
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3
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Altay
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7
9
37
27
10
37
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12
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29
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Giresunspor
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Karabükspor
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-1