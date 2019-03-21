Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Maç Yeni Başlıyor’ programına konuşan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adama göre Galatasaray hem derbide, hem de şampiyonluk yarışında üzülecek. Tarihinin en kötü sezonunu yaşasa da Fenerbahçe’nin özünü koruduğunu belirten İsmail Kartal, “Biz Sigma Olomouc’tan 7 yemiştik. Buraya geldik, Ali Sami Yen’de Galatasaray’ı yendik. Golü de Aykut (Kocaman) atmıştı. Galatasaray bu kötü Fenerbahçe’yi yener diyenler, unutmasın. İnsanlar sanmasın ki, bu defa Kadıköy yıkılacak. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir” sözleriyle Kadıköy geleneğinin devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

G.Saray saha dışına çıktı

Örnek olarak 3-3 biten Beşiktaş derbisini gösteren İsmail Kartal “Derbiyi evde eşim ve oğlumla birlikte izliyorduk. Skor 3-0’a gelince onlar korktu. Ben’ 3-3 bitecek’ dedim. Öyle de oldu” diyerek Fenerbahçe’ye duyduğu güvene vurgu yaptı. Kartal, şampiyonluk yarışında da ipi göğüsleyenin Başakşehir olacağını iddia etti. İsmail Hoca, “Galatasaray ilk yarı itibarıyla sahanın dışına çıktı. Teknik heyeti ve yönetimiyle sahanın dışında farklı bir arayış içine girdiler. Kendilerine göre haklarını aramak olabilir. Ama bu durumdan dolayı makas açıldı. Artık bu futbol onları şampiyon yapmaya yeter mi, tartışılır? Başakşehir bir sistem takımı, bu sezon büyük ihtimalle de şampiyon olacak” yorumu yaptı.

O OLAYI UNUTAMIYOR

Şampiyonluğa kurşun sıktılar

Fenerbahçe’nin son 20 yılında görev alan teknik direktörler arasında 2,13 ile en yüksek puan ortalamasına sahip olan İsmail Kartal, “O başarıları yakalarken kurşunlandık. Ekonomik olarak zor günler yaşadık. Maalesef başarısızmışım gibi bir algı oluşturuldu. İnsanlar yıllar sonra yeni yeni gerçekleri görmeye başladı. Keşke o zaman taraftarımızdan biraz daha destek alsaydık da şampiyon olsaydık” siteminde bulundu.

SOLDADO’DAN HOCASINA ÖVGÜ:

Yanal hayata döndürdü

Son maçlarda skora önemli katkı yapan ve bu sezon 19 maçta 5 gol atıp 4 de asist yapan Roberto Soldado, içini döktü! Yeni sözleşme konusunda görüşme yapmadığını ancak ailesiyle beraber burada mutlu olduğunu ifade eden İspanyol forvet “Ersun Yanal’ın gelişiyle takım yüzde yüzüne gelmeye başladı. Sezon başındaki durumdan keyif alamıyordum. Ersun Hoca, beni hayata döndürdü diyebilirim. Amacım goller atmak, takıma destek vermek” dedi.

Sakatlara yoğun tedavi

Millî arada yara saran F.Bahçe’de Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’ya yoğun tedavi uygulanıyor. Topal’ın Ankaragücü maçına yetişmesine kesin gözüyle bakılırken, Dirar ile Valbuena’nın bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Yanal’ın iyileşseler dahi oyuncularını riske etmeyerek G.Saray derbisine saklayacağı belirtiliyor.