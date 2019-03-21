Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacakken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

Milliler 567. kez sahaya çıkacak

Arnavutluk karşılaşmasıyla 567. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel olmak üzere 566 maçta biri hükmen 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı. Milliler 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı ve kalesinde 819 gol gördü.

10 maçta 4 galibiyet

Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. 1970'te oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Milliler, 2017'deki son karşılaşmada ise 3-2 mağlup oldu. Arnavutluk filelerine 10 gol gönderen ay-yıldızlılar, kendi ağlarında ise 14 gol gördü.

İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

MİLLİLERİN RAKİBİ ARNAVUTLUK'U TANIYALIM

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk rakibi olan Arnavutluk, son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer aldı ve sonuncu oldu. FIFA sıralamasında şu an 61. sırada yer alan Arnavutlar, Fransa’da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası’nda da yer almıştı.

Millilerin rakibi Arnavutluk, bugüne kadar sadece 1 kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katıldı. Arnavutlar Fransa’da düzenlenen turnuvada A Grubu’nda Fransa, İsviçre ve Romanya ile oynadı. Grupta sadece Romanya’yı yendi ve turnuvaya gruplarda üçüncü olarak veda etti. Kırmızılar yediği 3 gole karşılık sadece 1 gol atabildi.

Arnavutluk Milli Takımı son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İskoçya ve İsrail ile mücadele etti. Grupta sadece evinde İsrail’i 1-0’lık skorla ile mağlup eden Arnavutlar, attığı 1 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

Arnavutluk, FIFA’nın şubat ayı dünya sıralamasına göre 1372 puanla 61. sırada bulunuyor. Arnavutlar en iyi sıralamasını ise 2015 yılında 22.’liğe yükselerek elde eti.

Takım en değerlisi Elseid Hysaj

Arnavutluk Milli Takımı’nın kadrosunda en değerli futbolcu olarak Elseid Hysaj yer alıyor. Serie A ekiplerinden Napoli’de forma giyen sağ bek Elseid Hysaj’ın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bir başka İtalyan ekibi Atalanta’da oynayan kaleci Etrit Berisha’nın değeri ise 5 milyon Euro.

Arnavutluk'un Teknik Direktör Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Gentian Selmani (KF Laçi)

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Lorenc Trashi (FK Partizani), Ylber Ramadani (Vejle Boldklub), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel)

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb)