THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid’i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2’si deplasmanda, 1’i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya’da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya’da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul’da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.
THY Euroleague’de 29. haftanın programı şöyle:
Yarın
22.00 Panathinaikos - Real Madrid
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria
22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko
23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica
29 Mart Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih
22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes