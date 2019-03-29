Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

THY Euroleague’de şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İtalyan takımı Armani Olimpiao Milano’yu 104-90 yendi ve Euroleague’de normal sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi. Eski başantrenörü Simone Pianigiani’nin çalıştırdığı güçlü rakibi karşısına Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Joffrey Lauvergne gibi önemli eksiklerle çıkan Fenerbahçe buna rağmen karşılaşmaya oldukça iyi başladı. Bobby Dixon ve Ahmet Düverioğlu ile hem içeriden hem de dışarıdan skor üretmekte zorlanmayan Obradovic’in öğrencileri ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha önce Fenerbahçe forması da giymiş iki ABD’li oyuncusu Curtis Jerrells ve James Nunnally ile etkili olan ev sahibi takım buna rağmen oldukça etkili bir performans sergileyen Dixon’ı durdurmayı başaramayınca ilk yarı 10 sayılık Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı: 52-42.

SAHA AVANTAJI ELİNDE

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve Fenerbahçe’ye kolay sayı imkanı vermeyen Milano, hücumda da Nunnally’nin sorumluluk almasıyla farkı tek haneli sayılara indirmeyi başardı: 73-68. İkinci yarıya kötü başlamasına rağmen son 10 dakikalık dilime 10-2’lik seriyle giren Fenerbahçe Beko farkı yeniden açtı: 83-70. Bu bölümde özellikle Nikola Kalinic ile boyalı alanı çok etkili kullanan Fenerbahçe, kalan bölümde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve avantajını maç sonuna kadar koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonucun ardından 29. haftada 24. galibiyetini alarak son haftaya girilirken normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Son hafta sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i misafir edecek olan sarı-lacivertliler üç galibiyete ulaşan takımın adını Final Four’a yazdıracağı play off’ta normal sezonun sekizincisiyle eşleşecek ve saha avantajının sahibi olacak.