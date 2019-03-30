Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Futbolculara son anda yapılan ödemeyle UEFA’ya borçsuzluk yazısını gönderebilen Beşiktaş nihayet rahatladı. Yarın UEFA denetiminden geçecek olan kulübün futbolculara ödeme yaparak, “Alacağım yoktur” yazısını alması gerekiyordu ve bu işlem son anlarda gerçekleştirilince yönetim derin bir nefes aldı. Yaklaşık 13 milyon avroluk ödemeyle birlikte Başkan Fikret Orman uzun süredir yüzlerine bakamadığı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye’nin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçmesi sebebiyle ödemelerde sıkıntı yaşandığını belirten Orman, “Artık geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Bu amaç doğrultusunda biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi top sizde” dediği öğrenildi.

Yeni anlaşma yolda

Yaklaşık altı aydır parasını alamayan yerli futbolcular da yapılan ödeme sayesinde âdeta havalara uçtu. Teknik Direktör Şenol Güneş de yaşanan son gelişmelerden dolayı çok memnun. Ödemelerin bir süredir aksaması sebebiyle futbolculardan istediği performansı alamadığını her fırsatta dile getiren tecrübeli çalıştırıcının, zor bir dönemde olunmasına rağmen bütün alacakların kapatılmasından dolayı Fikret Orman’a teşekkür ettiği belirtildi. Öte yandan Başkan Orman’ın önümüzdeki günlerde forma sponsorluğu için bir anlaşma yapmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Siyah-beyazlıların patronunun, yapılacak yeni anlaşmadan gelecek paranın ilk taksidiyle futbolcuların sezon sonuna kadar olan ödemelerini de yapmayı planladığı öğrenildi.

Gökhan Gönül yine sakat

Bu sezon sık sık sakatlıklarıyla gündeme gelen Gökhan Gönül’den yine üzücü haber geldi. A Millî Takım’ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcunun, 8 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Rıza Çalımbay çok istekli

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın başına geçeceği söylentileriyle ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı “Tabii ki de Beşiktaş ile çalışmak, görev almak her zaman isterim ama zaten önümüzdeki ay yönetim kongreye gidecek. Şu anda isimler yazılabilir ama net bir durum yok” dedi.