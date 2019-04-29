Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’de artık son dönemece girildi. Şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden Galatasaray, bugün Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar galip gelirse averajla liderliğe yükselecek. Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan Cimbom, Konya karşısında istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Futbolcularıyla son periyotta sürekli konuşan ve motivasyon çalışması da yapan Fatih Terim, önceki gün zaferin kritiğini yaparken, dün de bir toplantı gerçekleştirdi. Artık yolun sonuna geldiklerinin altını çizen Terim, “Hata istemiyorum, işi bitirelim ve Konya’dan lider dönelim” dedi

Belhanda’ya uyarı

Süper Lig’de 15 maçtır mağlup olmayan sarı-kırmızılılarda özgüven hayli yüksek durumda. Galatasaray’da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, Konya maçında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Özellikle bu konuda Belhanda ile özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, Faslı futbolcuya sakin olması gerektiğini ve gerginlikten uzak olmasını tekrar söyledi.

