Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğa ulaşan diğer bir takım Barcelona oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından İspanya'da Barcelona bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Manchester City ve Liverpool, Almanya'da ise Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasında son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor.