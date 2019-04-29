Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko’nun dün deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen maçında sakatlanan Gigi Datome’nin sağlık durumu hakkında kulüpten resmi açıklama yapıldı. Oyuncunun sağ alt baldırından kas yaralanması yaşadığını belirten sarı-lacivertli kulüp, Datome’nin durumu hakkında şu ifadeleri paylaştı:

“Oyuncumuz Gigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome’nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir.”