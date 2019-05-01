Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acının tarifi de yok rengi de... Kayseri maçı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural’ın cenazesi Prag’a gönderildi. Törende duygusal anlar yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın “Acımız çok büyük. Oyuncuların durumu çok kötü. Antrenman bile yapamayız. Bunun altından gelecek hafta da ondan sonraki hafta da kalkamayız. Maç oynayacak durumda değiliz” dedi.

Ailenin yanındayız

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu “Her zaman ailenin yanında olacağız” derken takım hafta sonunda Konyaspor ile sahasında karşılaşacaktı. Trafik kazasında araçta bulunan Isaac Sackey’in sağ kolunda kırık, Welinton’un ise parmağında çatlak ve kafasında şişlik var. Konyaspor kanadı ise TFF’nin alacağı (erteleme) karara saygılı.