A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara’da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi’nde Ay-Yıldızlılar, A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek. 
 

Millilerin müsabaka programı şöyle: 

26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00) 
29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00) 
1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30) 
8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30) 
12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30) 
16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10) 
21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya) 