Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Samandıra’da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tarihin en kötü sezonunu kalan 4 maçta mümkün olan en iyi sonuçları alarak bitirmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam gelecekten umutlu olduğunu ifade etti. Pahalı oyuncu alma döneminin geride kaldığını vurgulayan Ersun Yanal, yeni sezonun kadro planlaması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtirken Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan oyuncu tipi için Emre Belözoğlu tanımlaması yaptı. 2013-14’te şampiyon olan takım için “Ah o kadro” diyerek iç geçiren Yanal, “Emre önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşlarında bir oyuncu bulabiliyorsan alırsın. Görev yapacağı 1-2 senede diğer oyuncuların tecrübe kazanmasını sağlar. Her takımın böyle isimlere ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

Merih ders oldu

Aidiyet duygusuna dikkat çeken Ersun Yanal, “Fenerbahçe’nin aidiyetini yükseltecek, bu yönde kulübe katkı sağlayacak şeyler gerekli” derken, “Kendi oyuncularımızı üretinceye, aidiyet duygusunu yerleştirinceye kadar, karakter taşlarını doğru yerleştirmemiz lazım” yorumunda bulundu. Fenerbahçe’nin genetik olarak altyapıdan verim alamadığına dikkat çeken Yanal, “Hem psikolojik hem karakter hem de beceri anlamında Fenerbahçe ruhuna uygun oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Mesela Merih Demiral gibi bir yetenek elimizden kaçtı. Bu da bizim için ciddi bir ders oldu” dedi. Yeni isimler için dünya çapında tarama yaptıklarını belirten Ersun Hoca, “Sözleşmesi bitmiş genç oyuncu bulmak zor” derken, “Yaşlı oyuncularla oynamak da çok zor” diyerek transferdeki sıkıntıya dikkat çekti.

YANAL'DAN İNCİLER

Kolay iş değil

Genç yetenekleri kazanmak için süreklilik gerektiğini belirten Ersun Yanal “Onları gerçek yarışmanın içine yavaş yavaş monte etmek lazım. Hazır, olmuş, iyi bir takımda gençlere şans verilir. Ama bir anda ‘Hadi biz takımı gençleştirelim.’ Olmaz” dedi.

Organizasyon yapmak şart

U21 Ligi’nin kaldırılacağını hatırlatan Ersun Yanal “Bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor’un B takımları vardı. Birçok yetenek buradan çıktı. Rekabetin olmadığı yerdeki liglerde bunların güzel örnekleri var” diyerek TFF’ye mesaj yolladı.

Nokta atışı yapmalı

Eskiden Avrupa’dan 10 milyon avroya gol kralı transferi yapıldığını söyleyen Ersun Yanal “Şimdi 50 milyona yanına yaklaşamazsın. Bütün bunları düşünerek net isimlere imza attırmalıyız” diyerek transferlerin nokta atışı olması gerektiğini belirtti.

Yaylaya dönüş

Geçen sezona İsviçre’de hazırlanan Fenerbahçe, bu sezon Topuk Yaylası’na geri dönüyor. Temmuz başında Düzce’deki tesislerde hazırlıklara başlayacak sarı-lacivertliler daha sonra Audi Cup ve diğer özel maçlar için Almanya ve Avusturya seferine çıkacak.

MHK’yı değiştirdik

“Hakemlerin hata yapmama şansı yok” diyen Ersun Yanal “Ama doğru ve kaliteli bir platformda herkesin gönlünün rahat edeceği bir düzen oluşturulabilir” derken MHK’daki yönetim değişikliğinin Fenerbahçe sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Deplasman tepkisi

Bu sezon dış sahada sadece bir maç kazanmalarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Ersun Hoca “Nasıl ki, ‘Kadıköy’de kimse elini kolunu sallayarak kazanamaz’ diyorsam deplasman fobisini de kabul etmiyorum. Fenerbahçe’nin deplasmanı olmaz” dedi.

Moses da geri döndü

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye bir güzel haber de Victor Moses’tan geldi. Serdar Aziz’den sonra tedavisi tamamlanan Nijeryalı yıldız da takımla çalışmalara başladı. Mehmet Topal ise düz koşuyla yetindi, ancak tecrübeli oyuncunun yarın sahada olacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, idmanı Dereağzı Futbol Okulundan gelen minikler de takip etti.