Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:
32. Hafta
10 Mayıs Cuma:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
33. Hafta
17 Mayıs Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)