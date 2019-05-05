Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir bu sınırda olan futbolculardı. Belhanda müsabakanın 42. dakikasında Caner Erkin’e yaptığı mücadele sonrasında hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart ile cezalandırdı. Yıldız futbolcu, gelecek hafta deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Belhanda Ç. Rizespor maçında cezalı
05.05.2019 - 21:41 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında olan Galatasaray’ın Faslı futblcusu Younes Belhanda, sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçında olmayacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Belhanda Ç. Rizespor,
622429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622429.aspx
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9
4
45
18
27
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2
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17
9
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62
29
33
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3
Beşiktaş
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17
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12
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35
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Antalyaspor
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12
6
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11
8
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40
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41
8
Çaykur Rizespor
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40
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Konyaspor
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8
14
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Kasımpaşa
31
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5
15
49
56
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38
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Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
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10
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37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Erzurum BB
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7
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13
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32
16
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
17
Bursaspor
31
5
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25
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Akhisar Bld.Spor
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Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
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Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
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Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
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56
5
Altınordu
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15
9
8
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30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
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15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
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14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
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13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
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10
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İstanbulspor
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9
13
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40
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Balıkesirspor
31
11
7
13
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-3
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13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
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Giresunspor
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12
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Afjet Afyonspor
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6
8
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Elazığspor
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Karabükspor
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