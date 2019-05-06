Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci başkanlık döneminde yönetim kurulunda Personel ve Projeler Koordinatörü olarak görev alan Sertaç Güven, Harvard Üniversitesi'ndEn mezun oldu. Harvard'ın İşletme Bölümünü bitirerek mezun alan Güven, mutluluğunu ailesi yakın çevresi ve sosyal medyadan paylaştı.
Sertaç Güven, Harvard Business School'da almakta olduğu eğitimi başarı ile sonlandırdığını belirterek, çalışmaya asla ara vermeyip, temsil ettiği değerleri daha iyi yerlere getirmeye devam edeceğini söyledi.
Trabzonspor'a Harvard'lı yönetici
06.05.2019 - 11:22 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci başkanlık döneminde yönetim kurulunda Personel ve Projeler Koordinatörü olarak görev alan Sertaç Güven, Harvard Üniversitesi'ndEn mezun oldu. Harvard'ın İşletme Bölümünü bitirerek mezun alan Güven, mutluluğunu ailesi yakın çevresi ve sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : harvard,trabzonspor,yönetici,
622544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622544.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0