Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir anlamda sezonun şampiyonunu belirleyecek derbinin yankıları uzun yıllar sürecek gibi duruyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2-0 kazandıkları derbinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinin derbide düdük çalan Bülent Yıldırım’a yönelik tepkileri hakkında değerlendirme yapan Cengiz “Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Ben şunu gördüm; sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Hakemlerle ilgili bir kura çekilsin demiştim ancak belli kesimler şiddetli tepki verdi, bu bir öneriydi. Şimdi hakemden niçin şikâyet ediyorlar anlamış değilim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın hakemler için gösterdiği feryada saygı duyarım. Hakemlerden kim feryat ediyorsa dinlenmesi gerekiyor, ben bundan yanayım. O insanlarla ilgili bildiri yayınlamam” diye konuştu.

Hakemler objektif olsun

“Eleştirilmeyen hiçbir maç, tartışılmayan hiçbir sonuç olmaz, buna da inanıyorum” diyen Başkan Cengiz “Ben hiçbir zaman kendi lehimize bir ayrıcalık istemedim, kendi lehimize hata istemedim. Ben dostça, kardeşçe camialar arasında gerginlik olmadan birbirine saygı duyarak bir lig diliyorum. Hakemler gördüğünü çalmalı, üst üste hata yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir oyuncuya sarı kart verdiyse ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli. Bir penaltı verdiyse penaltı vermekten çekinmemeli. Hakem taraf tutabilir, bu kötü bir şey değil, ama sahaya o duygularını asla karıştırmamalı. Biz hakemlerin objektif kararlarına bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha 270 dakika var

Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Sayın Cengiz’e önerimiz tenhada farklı, kalabalıkta farklı davranmamasıdır” şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Cengiz “Tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız. Küfürlü bir tezahürat vardı ve biz onu durdurduk zaten. Bizim artık bunları aşmamız lazım. Biz camiaların birbirine düşürülmesinden yana değiliz, her rakibimiz değerli, önemli” ifadelerini kullandı. Cengiz, henüz şampiyon olmadıklarını da ifade ederken “270 dakika sonlanmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaşırız. Son üç haftada tabii ki endişemiz var. Burada yeter ki art niyet olmasın. Biz hakemlerden objektif, adil, cesur ve yürekli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Borsada derbi

Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri derbi zaferinin ardından coştu. Gün içinde yüzde 15 primle 2,35 seviyelerine kadar çıkan hisseler daha sonra 2,05’lere kadar geriledi. Beşiktaş hisseleri ise yüzde 18,36 düşüş yaşadı.

REKORU EGALE ETTİLER

Türk Telekom Stadı’ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu egale etti. Evinde son yenilgisini 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’dan alan sarı-kırmızılılar geçen sürede 35 maçta 30 galibiyet, beş beraberlik elde etti.

NDIAYE’YE TERAPİ

Galatasaray derbi galibiyetinin ardından hız kesmeden Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş maçında orta alanda Donk’u tercih edip Ndiaye’yi dışarıda bırakan Fatih Terim, dün Senegalli futbolcuyla bir konuşma yaptı. Kesinlikle küsmemesi gerektiğini öğrencisine söyleyen Terim “Bu maça özel bir taktik tercihti” dedi.

JAPON GAZETECİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide basın tribününde İstiklal Marşı’nı okurken görüntülenen Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, gönülleri fethetti. İstanbul’da bürosu olan tek Japon kanalı Fuji TV’de görev yapan Tsuchiya “On sekiz senedir İstanbul’da yaşıyorum. İki çocuğum var, okula gidiyorlar. İstiklal Marşı’nı onlardan öğrendim” dedi.

Zirvenin sahibi Aslan

Galatasaray’ın derbi zaferi, dünya basınına da yansıdı. L'Équipe, Aslan’ın averajla liderlik koltuğuna oturduğunu belirtirken Japon basını da Kagawa ve Nagatomo’nun karşılaştığı derbide kazanan tarafın Nagatomo’nun takımı olduğu belirtildi. İngiliz basını da sarı-kırmızılı takımın zirveyi ele geçirdiğini ifade etti.

Havaya girmek yok

Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin yıldızlarından olan ve perdeyi açan Henry Onyekuru “Liderlik koltuğuna oturduğumuz için çok mutluyuz ancak daha işimiz bitmedi. Adım adım gideceğiz. Havaya girmek yok” dedi. Derbi galibiyetinin sevincini abartmamaları gerektiğini belirten Nijeryalı “Rizespor ile zorlu bir maçımız var” hatırlatmasında bulundu.