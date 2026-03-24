Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir markanın kahve paketinden çıkan kodu sisteme girerek çekilişe katıldı. Ak, katıldığı çekiliş sonucunda 1 milyon lira değerindeki ödülün sahibi oldu.

"BİRKAÇ SAAT KENDİME GELEMEDİM"

Yıllardır çeşitli kampanyalara katıldığını ifade eden Ak, kazandığını öğrendiği an ile ilgili, "İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım" dedi.

"ARABA ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Bugüne kadar binlerce ürün kodu girdiğini söyleyen Mehmet Mesut Ak, kazandığı ödülü nasıl değerlendireceği ile ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle bir araba almayı düşünüyorum. Aileme destek olacağım, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayacağım"

"TELEFONLARIM SUSMUYOR"

Çevresinden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ak, "Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar" dedi.

Benzer kampanyalara katılanlara da tavsiyede bulunan Ak, "Hiçbir zaman 'bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin" ifadelerini kullandı.

