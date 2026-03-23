Güne kayıpla başlayan Borsa İstanbul, teknoloji hisselerinin öncülüğünde sergilediği güçlü dönüşle 13.168 puan seviyesinden kapandı. Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmeler dikkat çekerken, BIST 100 endeksi gün içi dipten dönerek yatırımcısına yüzde 0,92 kazanç sağladı.

Küresel piyasalarda emtia fiyatlarının sert bir geri çekilme yaşadığı günde, Borsa İstanbul sabah saatlerindeki satış baskısını kırarak güçlü bir toparlanmaya imza attı.

BIST 100 endeksi, güne 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.632,41 puanı, en yüksek 13.168,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1204,53 puan ve yüzde 1,38 artışla 15.051,56 puandan kapandı.

Borsa teknolojiyle şahlandı, emtia çakıldı: İşte güncel döviz, altın ve hisse verileri

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,47, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 480 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,24, bileşik getirisi yüzde 44,30 seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2126, satışta 44,3897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,1016, satışta 44,2783 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,223 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 12,5 azalışla 94,4 dolardan işlem görüyor.

