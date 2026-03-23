ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararı sonrası piyasalarda dengelenme süreci başladı. Altın ve gümüşte yaşanan sert düşüş yavaşladı.

Orta Doğu’daki gerilimin enflasyon baskısını artırması ve yatırımcıların nakde yönelmesiyle son haftalarda düşüşe geçen altının onsu 4 bin 99 dolara kadar gerilemişti. Ancak Trump’ın “İran’la verimli görüşmeler yürütüyoruz” mesajı ve askeri saldırıyı erteleme kararı sonrası ons altın yeniden 4 bin 463 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gümüş de yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi.

DOLAR ZAYIFLADI, ALTIN TOPARLANDI

Piyasalarda savaş riskinin kısa vadede kontrol altına alınabileceği beklentisi, dolar endeksinde gerilemeye yol açtı. Doların zayıflamasıyla birlikte altının alternatif maliyetinin düşmesi, fiyatların toparlanmasında etkili oldu.

Aynı süreçte Brent petrol de sert geri çekildi. 110 doların üzerine çıkan fiyatlar, Trump’ın açıklamaları sonrası 100 dolar seviyesine kadar indi.

"YATIRIMCI ALTINI TERK ETMEDİ, DOLARA GEÇTİ"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol’a göre, altın ve gümüşteki düşüş kalıcı bir çıkış değil, geçici bir yön değişimi.

Demirkol, "Yatırımcılar değerli metalleri terk etmek yerine geçici olarak nakde, özellikle dolara geçti" dedi.

Altın ve gümüş, jeopolitik riskler ve enflasyon nedeniyle orta ve uzun vadede yükseliş potansiyelini koruyor:

"Savaşın süresi veya şiddetinden bağımsız olarak, altın ve gümüşün küresel piyasalarda değer saklama aracı olarak önemini koruyacağı, orta ve uzun vadede ise yükseliş eğilimini sürdürmesi daha mümkün."

"PETROL VE PİYASALARDA TOPARLANMA KOLAY OLMAYACAK"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise savaşın etkilerinin kolay silinmeyeceğine değindi. Özellikle enerji altyapısına yönelik saldırıların piyasalarda kalıcı iz bırakacağını belirterek şunları söyledi:

"Enerji sahalarının vurulmasından dolayı savaş bitse bile petrolün geri çekilmesi zaman alacak. Doğal olarak dolar endeksindeki gerileme ve piyasadaki toparlanma kolay olmayacak. Bu yüzden savaş bitse bile petrolde 70 dolara doğru sert bir düşüş görmeyeceğiz."

