Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelerden gerileyen altın fiyatları, yatırımcı ilgisini artırdı. Gram altının 6 bin 238 TL seviyesine düşmesiyle Eskişehir'de vatandaşlar kuyumculara akın etti. Yoğun talep nedeniyle özellikle 1, 5 ve 10 gram altın ile çeyrek altın birçok dükkânda tükenme noktasına geldi.

Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi.

1, 5 VE 10 GRAM ALTIN TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Gram altın bugün 6 bin 238 TL'den açılış yaparken, Eskişehir'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Yoğunluk yaşanan Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda tıklım tıklım dolan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

Çoğu dükkanda bir personel kapı önünde durarak, hangi altınların olup olmadığı konusunda müşterilere bilgi verdi.

