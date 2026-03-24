ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında petrol piyasasındaki hareketlilik dikkat çekerken, Diyarbakır’da önemli bir gelişme meydana geldi. Diyarbakır'da günlük yaklaşık 15 bin varil olan petrol üretimini bu yıl yapılacak yeni sondaj çalışmaları ile artırmayı hedefleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 100 yeni kuyu açacaklarını duyurdu.

‘Siyah altın’ın merkezinde yeni enerji planı! Diyarbakır’da 100 petrol kuyusu daha açılacak

Üretimin yaklaşık 20 bin varile ulaşmasının hedeflendiğini belirten TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, Diyarbakır'da ilk keşfin 1961 yılında Kurkan-2 sahasında yapıldığını hatırlattı.

4 İLDE FAALİYET SÜRÜYOR

Ergin "Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır'daki üretim Türkiye'nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor. Enerjide tam bağımsızlık hedefine yönelik yapılan çalışmalarla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip ürettiğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük faydası bulunmaktadır” dedi.

“100 YENİ KUYU AÇACAĞIZ”

Günlük üretimin yaklaşık 20 bine yaklaşacağını belirten Ergin şöyle konuştu:

2026 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önemli miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bine yaklaşacağını düşünüyoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye büyük bir ekonomik katkıda bulunmaktayız. İstihdama, ticarete ve ekonominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız.

“ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK"

Diyarbakır’ın petrol üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını anlatan Ergin "Diyarbakır'da 1961'de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hızlanarak devam etmiştir. Bu faaliyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır'ın petrol anlamında adını duyuran bir il olması da sağlanmıştır. Diyarbakır'ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olmasını planlıyoruz” dedi.

TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin

