Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TÜPRAŞ Stadyumu'nun ev sahipliği yağacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi finali (UEFA, stadı 1 hafta önceden teslim alacak) ve Türkiye Kupası'ndaki muhtemel Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mecnun Otyakmaz, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 12, 13 veya 14 Mayıs'ta yapılacak yarı final maçları sebebiyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayabileceğini ancak bu duruma bir çözüm bulacaklarını söyledi.

Mecnun Otyakmaz

"BEŞİKTAŞ DAVET ETMEDİ"

HT Spor'a konuşan Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle (hazırlıklar için stad 1 hafta önceden UEFA'ya teslim ediliyor) Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık" dedi.

TÜPRAŞ Stadyumu

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Konuyla ilgili çözüm üretileceğini belirten Mecnun Otyakmaz, "Şimdi bir çözüm bulacağız. Bu konu henüz gündeme gelmedi. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynansın, gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

