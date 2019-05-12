Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, futbola veda etti.

35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, takımı Feyenoord'un sahasında ADO Den Haag'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede 90+2'nci dakikada oyundan çıktı ve aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 18 gol atan van Persie, Feyenoord'un çarşamba günü oynayacağı son lig maçında kadroda yer almayacak.

Futbola 1997 yılında Excelsior altyapısında başlayan Van Persie, Feyenoord, Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'de forma giydi. Bu kulüplerde toplam 592 maça çıkan Hollandalı forvet, 273 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de 2,5 sezon forma giyen yıldız oyuncu, burada oynadığı 87 resmi maçta 36 gol atmaya başardı.

Kariyerinde toplam 7 kez kupa sevinci yaşayan Van Persie, Feyenoord ile UEFA Kupası'nı kazanırken, Manchester United ile de 1 kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 50 gol ile en fazla fileleri havalandıran futbolcu unvanına sahip olan van Persie, 102 kez formasını giydiği milli takımda üç kez FIFA Dünya Kupası ve iki kez Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Van Persie, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük yaşadı.