Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma, 1-0 geriye düşen ev sahibi Başakşehir'in 2-1 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir puanını 66'ya yükseltirken, Ankaragücü 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Mert x, Caiçara x, Kudryashov xx, Mahmut xx, Clichy x, Gökhan x, Soner x, Visca xx, Jojic ?, Napoleoni x, Bajic x

Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Mossoro, Adebayor, İrfan Can, Uğur, Serdar, Alparslan, Robinho

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Thibault Moulin xx, Hector Canteros xx, Hadi Sacko xx, Tyler Boyd xxx, Dever Orgill xx

Yedekler: Altay, Mehmet, Alihan, İlhan, Scarione, Ender, Aydın, Zaur, Kaan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Boyd (dk. 17) (Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son maçlarına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı, bir önceki lig karşılaşması olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Avcı, kaptan Emre Belözoğlu, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Serdar Taşçı'yı yedekler arasında tutarken, Riad Bajic, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Milos Jojic ve Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi. Kart cezalısı Eljero Elia da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.

Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Gael Clichy, orta sahada Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner Aydoğdu ve Napoleoni, forvette ise Bajic ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü Demba Ba ise kadroda yer almadı.

MKE Ankaragücü taraftarı, tribündeki yerini aldı

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları, tribünde kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Başkent ekibinin taraftarları, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.