Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Ligin son haftaları hakem tartışmalarını iyice alevlendirdi. Galatasaray’ın, Ç. Rizespor galibiyetinin yankıları ise beklenenden büyük oldu. Hakem yönetiminden şikâyet eden Ç. Rizespor yönetimine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de destek verdi. Ancak hakem hatalarından yakınırken asıl hedefe Galatasaray’ın konulması ve yapılan imalı açıklamalar dikkatlerden kaçmadı. Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ “Saha dışı etmenlere güvenemiyoruz, baktığımızda bazı hakemlere güvenmekte zorlanıyoruz” dedi. Dört bir yandan Galatasaray aleyhinde konuşmalar yapılırken, sarı-kırmızılı yönetim bir cevap metni hazırladı ancak başkan Mustafa Cengiz, yazıya son şeklini vermek için bekledi.

> Beş sene üst üste

Sarı-kırmızılı yöneticiler diğer kulüplerin açıklamalarını hayretle takip ettiklerini dile getirdi. Bu sezon hakem kararlarından en çok kendilerinin çektiklerini belirten Galatasaraylı yöneticiler haksızlığa uğradıkları konularda yalnız bırakıldıklarını hatırlatıyor. “Çok uzağa gitmeye gerek yok. Fenerbahçe maçında yaşadıklarımız belli” diyen sarı-kırmızılılar, rakip takımların yöneticilerinden üst üste gelen açıklamaları “Galatasaray korkusu”na bağlıyor. “Bu sene de şampiyon olursak makas çok açılacak” ifadelerini kullanan yöneticiler “Ekonomik olarak rakiplerimizden çok daha iyi durumdayız. Bizi bu sezondan sonra kimse tutamaz ve beş sene üst üste şampiyonluk gelir. Endişeleri ve korkuları bu” diyor…