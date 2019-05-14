Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, finale tek yenilgiyle geldi.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle finale geldi. Bu maçlarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Kupa yolu

Organizasyonun 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, 2-1 ve 1-1'lik iki maçın ardından tur atladı. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 ve 4-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde yine 1. Lig takımı Hatayspor ile eşleşti. Sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, yarı finalde Spor Toto Süper Lig'de sezonun iyi takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Malatya'daki müsabakayı 5-2 kazanarak finale çıktı.

33 futbolcu forma giydi

Galatasaray'da bu sezon Türkiye Kupası'nda 8 maçta 33 farklı futbolcu süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi 531 dakikayla kaleci İsmail Çipe oldu. 24 yaşındaki file bekçisini, 528 dakikayla 18 yaşındaki Yunus Akgün ile 509 dakikayla Norveçli Martin Linnes izledi.

Galatasaray'da forma giyen futbolcular arasında en az süreyi 5 dakikayla 19 yaşındaki Malik Karaahmet, 9 dakikayla 20 yaşındaki kaleci Batuhan Şen ve 12 dakikayla 19 yaşındaki Abdussamed Karnuçu takip etti.

En golcüsü Yunus Akgün

Galatasaray'da bu sezon Türkiye Kupası maçlarında en golcü isim Yunus Akgün oldu.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin kupada attığı 17 golün 4'ünü kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda Türkiye Kupası'nda Yunus Akgün'ün yanı sıra Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ikişer gol buldu. Atalay Babacan, Selçuk İnan, Christian Luyindama, Emre Akbaba ve Kostantinos Mitroglou birer gollük katkı verdi.