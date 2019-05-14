Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü evlerinde Fatih Karagümrük ile ilk maça çıkacaklarını hatırlatan Taner Taşkın, "Şimdi yine zor bir rakip bizi bekliyor. Tuzlaspor'la oynadığımız ilk maçta olduğu gibi avantajı cebimize koymak istiyoruz. Evimizde gol yememek çok önemli. Takımdaki futbolcuların inancı gerçekten üst seviyede. Tamamen 1. Lig'e çıkmak için takımımz odaklandı, kenetlendi. Seyircimizle beraber Karagümrük'ü de eleyip finale kalmak, ardından 1. Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Manisa BŞB, Karagümrük'le 21 Nisan'da ise final için rövanşa çıkacak.