Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sivas’taki final maçında Akhisarspor’u 3-1 yenen G.Saray 57. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 3’te G.Saray ceza sahası içinde top Barbosa’nın önünde kaldı ama Ndiaye araya girerek tehlikeyi savuşturdu. 11’de Belhanda’nın müthiş ara pasında Onyekuru topu ağlara yolladı ama hakem ofsayt dedi. İlk bölümün ardından oyunda tempo düşerken, Galatasaray topa hakim olsa da etkili ataklar gerçekleştiremedi ve net pozisyon bulmakta zorlandı. 51’de Onyekuru’nun ceza sahası dışında şutu direkten döndü. 57’de savunmadan hızlı çıkan Akhisar’da Güray, Luyindama’nın sağından attı solundan geçti ve sonra sağa döndü, orada biten Manu toğu ağlara yolladı: 0-1.

FEGHOULİ UÇURDU

63’te Linnes’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Diagne kullandı, kaleci Fatih başarılıydı. 76’da bu defa Diagne, Lopes’in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. VAR’dan sonra hakem penaltıyı verdi. Lopes itirazı sonrası kırmızı kart gördü. Topun başına Sinan geçti ve 80’de durumu eşitledi: 1-1. 88’de Mariano’nun sağdan ortasına arka direkte kafa vuran Feghouli kaleciden dönen topu tamamlamasını bildi: 2-1. 90+4’te Diagne kafa vuruşuylu kaçırdığı penaltıyı telafi etti: 3-1.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

G.Saray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, “Herkesi tebrik etmek lazım. Sezon uzundu ve çok yorulduk. Son finalimiz de pazar günü, dönüp son finalimizi düşünmemiz gerekiyor. Ona hazırlanmamız, ona konsantre olmamız lazım. İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

8. YILIM, 12 KUPA

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, ‘’8. yılım, 12 kupa... Önemli bir iş başardığımı düşünüyorum arkadaşlarımla beraber. İnşallah bu sezonu çifte kupayla tamamlarız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Cefakar, vefakar taraftarlarıma armağan olsun bu kupa” açıklaması yaptı.

ŞANLI GALATASARAY

Galatasaray’ın başında 18. kupasını kazanan Fatih Terim maçın ardından, “Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray deyip, kupayı aldığımız için ve Galatasaraylılara hediye ettiğimiz için son derece mutluyum” derken, “Bizim en büyük sıkıntımız pazara olan (Başakşehir maçı) konsantrasyon olabilir demiştim. Şimdi olayı öyle bir kıvama (hakem kararları) getirmeye çalıştılar ki herkes bundan faydalanmaya çalışıyor. Herkes bunu bahane olarak gösteriyor. Galatasaray bunlardan uzak, kim ne derse desin yoluna bakacaktır. Galatasaray’ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve hiçbir zaman da hak etmediği bir şey istemedi” açıklaması yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twiiter hesabından paylaştığı mesajla G.Saray’ı tebrik etti.