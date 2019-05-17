Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Tarihinin en kötü sezonuna nokta koymaya hazırlanan Fenerbahçe’de yeni dönem kadrosunu teknik direktör Ersun Yanal oluşturuyor. Sezon başında teknik direktör ve transferler tercihlerinde tek yetkili olan Sportif Direktör Damien Comolli, artık sadece görüşmeci pozisyonunda. Yaz döneminde aldığı oyuncuların hayal kırıklığı yaşatmasından sonra devre arası transferlerinde yetkisi kısıtlanan Fransız, yeni dönemde sadece pazarlık masasında kulübü temsil edecek. Başkan Ali Koç’un kararı doğrultusunda, transferdeki tek yetkili Ersun Yanal olacak. Ersun Hoca’nın istediği ve onayladığı oyuncularla görüşecek olan sarı-lacivertliler, bu konuda başka kimseden fikir almayacak.

Tam yetkili

Comolli’yi görevden almayı düşünmeyen Koç, Yanal’a kendi kadrosunu oluşturma fırsatı sunacak. Yönetimdeki bazı isimlerin memnuniyetsizliğine rağmen Başkan Koç’un tam desteğini alan Yanal, transfer listesini tamamladı. Aylar öncesinden belirlenen bazı isimlerin dışında hoca, istemediği oyuncuları da kesinleştirerek nihai raporunu yönetime sundu. Ersun Hoca’nın verdiği isimlerden bazılarının yüksek maliyetli olduğu ancak tecrübeli çalıştırıcının bu oyuncuların alternatiflerini de sıralayarak yönetimin elini rahatlattığı belirtildi. Comolli, Yanal’ın istekleri doğrultusunda temaslarını yoğunlaştırdı.

Fener’de üç eksik

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Erzurum maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren Mehmet Topal, Frey ve Ferdi Erzurum deplasmanında kadroda olmayacak.

Kalinic liste başı

Kiralık sözleşmesi bitecek Slimani’nin dışında Frey’i elden çıkaran Fenerbahçe’de Soldado da ülkesine gitmek için hazırlanırken golcü arayışı yoğunlaştı. Ersun Yanal’ın gözdesi Ze Luis’in transferinin zor olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid’den ayrılmayı kafaya koyan Nicola Kalinic için bastırdığı ifade edildi. Otuz bir yaşındaki Hırvat için temaslar sürüyor.