Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, son iki haftaya girilirken hedefsiz kalsa da teknik direktör Ersun Yanal ciddiyeti elden bırakmıyor. Avrupa hedefini kaybeden, küme düşme endişesi olmayan sarı-lacivertlilerde başta sözleşmesi sona eren oyuncular olmak üzere genel bir rehavet havası eserken Yanal’dan sert bir ikaz geldi. Fenerbahçe’ye yakışır bir kapanış yapmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sezon camiamızı fazlasıyla üzdük. Kapanışı güzel yapmak ve bir nebze olsun taraftarımızın gönlünü almak zorundayız. Son maçın son düdüğü çalana kadar formanın hakkını vermenizi istiyorum” ikazında bulundu.

Fenerbahçe gibi oynayın

Erzurumspor’un kümde kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Ersun Yanal, “Hem rakibimize hem de armamıza saygı için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Lig bitti düşüncesi içinde bir psikolojiye girip kulübümüze eleştiri getirecek bir duruma izin veremeyiz” dedi. Sadece Erzurum değil, Antalya maçında da aynı ciddiyeti istediğini vurgulayan “Son noktayı Fenerbahçe gibi koyacağız” diye konuştu. Mehmet Topal’ın sakatlığı ve Elif’in cezası sebebiyle kadroda mecburi rotasyon yapacak olan Yanal’ın Erzurum maçında başka bir değişikliğe gitmeyeceği ve aslarını sahaya süreceği öğrenildi.