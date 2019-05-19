Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Real Madrid canlı izle, Fenerbahçe Real Madrid şifresiz izle, Fenerbahçe Real Madrid final four maçı, FB Real Madrid şifresiz canlı kaç kaç... Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynayacağı son karşılaşmaya çıkıyor! Obradovic'in öğrencileri, Real Madrid karşısında üçüncü olmak için ter dökecek. CSKA Moskova'ya kaybeden Real Madrid'in rakibi olan temsilcimiz, gibi konular günün heyecanla beklenen karşılaşmalarından olan Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. Final Four'daki ilk karşılaşmada Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük maçına çıkıyor. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Bein Sports)

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Euroleague)

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linklerden canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’nda Anadolu Efes’e yenilen Fenerbahçe Beko bugün Real Madrid’le üçüncülük maçı oynayacak. İki takım en son geçtiğimiz sezon finalde karşılaşırken kazanan İspanyol ekibi şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon içinde oynanan maçlarda ise taraftlar iç saha müsabakalarını kazanmayı başarmıştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, normal sezonu ilk sırada tamamlarken, Real Madrid üçüncü sırayı almıştı.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four ilk maçında Anadolu Efes ile karşılaştı ve mücadeleden 73-92 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Jan Vesely 14, Erick Green 13, Nikola Kalinic ise 12 sayı buldu.

Ekibimizde Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemiyor.