Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir’i konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba’yı unutmadı. Tribünlere ‘Geçmiş olsun Emre Akbaba’ pankartı asan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de genç futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu. 