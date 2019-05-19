Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın 17. dakikasında Bajic Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iki takım yedek kulübeleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada futbolcular ve teknik heyetler birbirine girerken, polis olaya müdahale etti. Yaşanan olayların sonucunda hakem Cüneyt Çakır Galatasaray’dan İsmail Çipe ve Başakşehir’den Adebayor’a sarı kart gösterdi.