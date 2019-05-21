Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahalarında oynadıkları ve 2-1 kazanarak şampiyonluklarını ilan ettikleri Başakşehir maçı hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Hiçbir galibiyetimizi doyasıya kutlayamadık. Çünkü hemen bir problem çıkıyordu. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum ama geldiğimiz günkü borç durumu belli. Yüzde 40'lık kur farkı ve faizlere rağmen borçları dolar bazında yarı yarıya indirdik. Geldiğimiz andan itibaren transfer yasağıyla karşılaştık. 3 gün içinde hallettik bu durumu. Paylaşmasını bilmeyenler başarıya ulaşamaz.

"Bana kimse hakemler Galatasaray'ı kolladı diyemez"

Rakiplerimiz bizle ölümüne mücadele etti saha içinde. Dün bütün Türkiye nefesini tutup maçımızı izledi. 3 golün 1 gol sayıldığı bir maçtı. İroni bu tabii. Bana hiç kimse hakemler Galatasaray'ı kolladı diyemez. Dün Türkiye için bir sınavdı. Bazı hakemlerin miadını doldurduğuna inanıyoruz. İsim vermek istemiyoruz. Bizim aleyhimize yapılan hatalar neredeyse dörtte biri kadar. Herkes onuruyla kenara çekilmesini bilmeli. Hem yönetimler hem de hakemler için" dedi.

"Heykelinin olmasını istiyoruz"



Teknik Direktör Fatih Terim'in heykelini dikmek istediklerini aktan sarı-kırmızılı başkan, "Fatih Hoca, müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz" dedi.

"Taraftarın ve bize oy verenlerin desteğini görmezsek çekiliriz"

Sarı-kırmızılı kulüpte seçime gidilip gidilmeyeceği ile ilgili olarak ise Başkan Cengiz, "Sportif açıdan iyiydik mali yönden artı daydık. Sayımların sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Yemin ederim oturup 5 dakika rahat konuşamıyoruz. 'Ne yapalım' diyoruz ama olmuyor. Camianın beklentisini yoğun gördüğümüz anda gerekli aksiyonu alırız. Taraftarın ve bize oy verenlerin desteğini görmezsek çekiliriz" şeklinde konuştu.

“Mali durumu en iyi kulübüz"



Mali durumu en iyi kulüp olduklarını aktaran Mustafa Cengiz, "37 bin 581 seyirci ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık. Büyükler arasında mali durumu en iyi kulübüz. Ama yapılandırmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Kulüpler mali açıdan çok kötü. Rakiplerim ne Kadar güçlü olursa ben de o kadar güçlü olurum" açıklamasında bulundu.