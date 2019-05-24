Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yüksek maliyetleri ya da beklentileri karşılayamadıkları gerekçesiyle biten sözleşmelerini yenilemeyeceği oyuncular bu durumu dert etmiyor. Aksine ilerleyen yaşlarına rağmen hepsi kendilerine şimdiden takım bulmuş durumda. Trabzonspor maçı öncesi opsiyon hakkından vazgeçerek sahaya çıkmayı, sözleşmesini uzatmaya tercih eden Mathieu Valbuena, Olimpiakos’la el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerin, ücretinde indirim yapma şartıyla takımda kalmasını istediklerini Fransız, tercihini Yunan devinden yana kullandı. Olimpiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Valbuena’yla her konuda anlaştıklarını belirtirken kısa sürede resmî açıklamayı yapacaklarını duyurdu.

SOLDADO EVE DÖNÜYOR

Tercihini ayrılmaktan yana kullanan tek oyuncu Valbuena değil. Fenerbahçe’nin ücret indirimi şartıyla sözleşme yenilemeyi teklif ettiği Roberto Soldado ile Martin Skrtel de ayrılık kararı aldı. Devre arasında Juventus ve Barcelona’dan teklif almasına rağmen ilk 11’de oynadığı Fenerbahçe’de kalmayı seçen Skrtel, yeni sezon için İtalyan devi Parma’yla el sıkıştı. Roberto Soldado ise eve dönme kararı aldı. 33 yaşındaki İspanyol golcü, 2008-10’da formasını giydiği La Liga temsilcisi Getafe’yle el sıkıştı. En önemli transfer gelişmesi ise özellikle Ersun Yanal geldiğinden beri formayı unutan Şener Özbayraklı’nın Galatasaray’la anlaşması oldu. Bu arada Neustadter de Başakşehir’le prensip anlaşması sağladı.

SON ADAY ANDRE SILVA

Slimani, Frey ve Soldado’dan beklediğini alamayan Fenerbahçe, golcü transferinde çıtayı yükseltti. Rize’nin gol makinesi Vedat Muriç ile anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi ise Spartak Moskova’dan Ze Roberto, Atletico Madrid’den Nikola Kalinic için mücadele ediyor. Fenerbahçe’nin listeye eklediği bir diğer golcü ise sezonu Sevilla’da geçiren Andre Silva. 23 yaşındaki Portekizli, Sevilla kendisiyle devam etmek istemediği için kulübü Milan’a dönüyor. Ancak Milan’daki yeri garanti olmayan genç yıldız sürekli oynayacağı bir takımda görev almak istiyor.

SIRADAKİ GELSİN

İtalyanların Elif Elmas çılgınlığı devam ediyor. İngiltere’den Manchester City, ManU ve Tottenham’ın ilgilendiği Elif için İtalyanlar çok da ısrarcı. Lazio ve Fiorentina’nın yarıştığı Makedon’a Inter de talip olmuştu. Son olarak listeye Napoli de eklendi. İtalyan basını Napoli’nin Elif için somut adımlar attığını duyurdu.

YANAL’A TAM DESTEK

Fenerbahçe yönetimi, Abdullah Avcı iddialarına kesin olarak nokta koydu. Kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, Avcı ile bir temas kurulmadığı, hiçbir girişimde bulunulmadığı belirtildi. Başkan Ali Koç kulüp dergisindeki yazısında “Hocamız Ersun Yanal ile önümüzdeki sezonu planlıyoruz” demişti.

SAYYADMANESH ATAĞI

Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmî sözleşme imzalaması bekleniyor.