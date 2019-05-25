Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 ismi aday kadroya çağırdı. Güneş, daha önce “Türk olduğunu bilmiyordum” dediği Nazım Sangare ile birlikte Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk defa millî takıma davet etti. Şampiyon Galatasaray’dan sadece Emre Taşdemir’in bulunduğu millî takımda Beşiktaş ve Başakşehir’den dörder, Trabzonspor’dan 3 oyuncu yer alırken, Ozan Tufan 13 Kasım 2917’den bu yana ilk defa ay-yıldızlı takıma davet edildi.

Takım gençleşti

Millî takım kadrosunda yurt dışında yetişen 11 futbolcu yer alıyor. Sinan Bolat, Nazım Sangare, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Deniz Türüç, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Kenan Karaman ve Güven Yalçın bu isimler arasında bulunuyor. Şenol Güneş’in, Arnavutluk ve Moldova maçlarındaki aday kadrosunun yaş ortalaması 26,2, İzlanda ve Fransa maçları için açıkladığı kadronun yaş ortalaması ise 25 oldu. Ay-yıldızlılar Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının ardından EURO 2020 macerasında önce Fransa ardından da İzlanda ile karşılaşacak.

İşte aday kadro

KALECİLER: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım.

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner.

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.