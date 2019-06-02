Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni dönemde kadrosunu baştan aşağı yenileme kararı alan Fenerbahçe’de hedef 2013-14’te şampiyonluğa ulaşan takım formatını oluşturmak. Sarı-lacivertlilere en son şampiyonluk yaşatan teknik direktör olan Ersun Yanal aynı başarıyı yine aynı tarz futbolla kazanmayı hedefliyor. Transfer listesini hücum futbolu oynayacak bir kadro üzerine hazırlayan Yanal, sarı-lacivertlileri 4-3-3 sistemiyle coşturarak zafere ulaştırmak istiyor. Son yıllarda yaşanan sıkıntıları göz önünde bulunduran Yanal, listesini sıfır toleransa göre hazırladı. İstediği yeteneklere sahip oyuncuları defalarca izleyen tecrübeli teknik adam daha sonra bu isimlerin özel hayatlarını ve karakter özelliklerini de masaya yatırdı.

Tüm takım gol atacak

Yanal, takım disiplinini bozacak, sorunlu, sıkıntılı tiplerin üzerini hemen çizdi. Ersun Hoca aynı zamanda yaş konusunda da mümkün olduğu kadar katı davrandı. Ersun Yanal, teknik kapasitesi, fizik direnci, koşu mesafesi yüksek, karakterli oyunculardan oluşturduğu listenin başına ise Çek orta saha Tomas Soucek’i yazdı. 24 yaşındaki Soucek’i bu kadar özel kılan ise skorer özelliği. Bu sezon 49 maçta 19 gol, 3 asistle oynayan Soucek, Yanal’ın aradığı bütün özelliklere sahip. Ersun Hoca, iyi golcülerin arkasına skor kapasitesi yüksek orta sahalar yerleştirerek ligi domine etmeyi istiyor. Yanal, kanat oyuncuları ve beklerdeki tercihlerini de bu yönde kullanacak.

Fortounis zora girdi

Fenerbahçe’de Kostas Fortounis transferi zora girdi. Comolli’nin Yunanistan’a giderek temaslarda bulunduğu ve 2-1 kazanılan millî maçta yakından takip edildiği iddia edilen Fortounis, Premier Lig ekibi West Ham’a gitmek üzere. The Sun, İngiliz ekibinin, Olimipakos’a 18 milyon avro teklif ettiğini yazdı. Öte yandan devre arasında Empoli’den alıp şimdi de satış listesine koyduğu Miha Zajc’ın Dinamo Moskova’yla anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe, 6,5 milyon avroya aldığı Sloven için 8 milyon istiyor.