Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları başlarken en çok merak edilen bölgelerden biri de kale... Henüz eldivenleri kimin giyeceğine karar verilmiş değil. Siyah-beyazlılar bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Loris Karius ile Fulham’a sattığı eski göz ağrısı Fabri arasında bir tercih yapacak. Sezon sonunda gönderileceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Karius ikinci yarıda takıma alıştığını gösterdi ve çok başarılı maçlar çıkardı. Karius’un menajeri Florian Goll de yönetimle yaptığı görüşmede, bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kalecinin Almanya’dan teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ta devam etmek istediğini iletti. Liverpool’a kırgın olan Karius, yönetimin Devler Ligi’ndeki final davetini de geri çevirmişti.

AVCI RAPOR VERECEK

Geçen sezon Fulham’a giden Fabri de Beşiktaş’ın yolunu gözlüyor. İngiltere’de çok mutsuz olan İspanyol eldiven, siyah-beyazlılara “Beni geri alın” mesajını gönderdi. Kulübeden kurtulamayan ve mutsuz olan Fabri, merakla siyah-beyazlı yönetimin vereceği cevabı bekliyor. Fulham ile sözleşmesi 2021 yılına kadar olan 31 yaşındaki kalecinin Kartal’a dönmesi ise ancak kiralama yoluyla gerçekleşebilecek. Şimdi gözler teknik direktör Abdullah Avcı’da. Transfer için ayrıntılı bir rapor hazırlayan Avcı, kale için de görüşünü yakın zamanda belirtecek. Tolga Zengin ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar en az bir kaleci transferi gerçekleştirecek.

TEKNİK TAKVİYE

Abdullah Avcı, Beşiktaş kökenli yardımcılarını seçti. Şenol Fidan yardımcı antrenör olurken, Gökhan Keskin de scout ekibinin başına getirildi. Öte yandan siyah-beyazlılar Avusturya’nın Lask Linz takımında forma giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

SÜPER KUPA'YA SÜPER GELİR

Avrupa’nın bir ve iki numaralı kupaları sahibini buldu. UEFA Avrupa Ligi kupasını Manchester City Bakü’de, Şampiyonlar Ligi kupasını ise Liverpool Madrid’de kazandı. Şampiyonların şampiyonunu belirleyecek maça ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Vodafone Park Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali, Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Final maçını seyretmek üzere 50 binden fazla futbolsever İstanbul’a akın edecek ve turizmcilerin öngörüsüne göre de şehir ekonomisine en az 100 milyon avroluk katkıda bulunacak.

ADRIANO'YA HAPİS ŞOKU

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, uzun yıllar top koşturduğu İspanya'da açılan davada 650 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasını kabul etti ve hapis cezası aldı. İspanya'da görülen dava sonunda 34 yaşındaki oyuncu, 14 ay hapis ve 1 milyon avro para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Adriano'nun avukatları, hapis cezasının da para cezasına çevrilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.