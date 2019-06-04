Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbolla ışık saçıyor. Daha düne kadar aldığı kötü sonuçlarla saç baş yolduran, UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşüp Avrupa’ya rezil olan A Millî Takım’da büyük bir değişim yaşanıyor. Mircea Lucescu’nun yerine Şenol Güneş’in gelmesinden sonra ay-yıldızlı takım hem aldığı galibiyetler hem de oynadığı futbolla güven vermeye başladı. Millî takım Güneşli dönemde ikisi resmî, ikisi özel olmak üzere çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılırken 10 gol atıp sadece bir gol yedi. Oysa Lucesculu millî takım 17 maçta ancak dört galibiyet alabilmişti. EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Moldova’yı yenen millîler grupta Fransa ile birlikte 6 puana sahip. Yunanistan ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçları da elemelerdeki kritik Fransa ve İzlanda maçları öncesi umut verdi.

Tek yürek olduk

Millî takımda Şenol Güneş ile yaşanan değişim tabelaya yansırken bunun altında yatan en büyük etken ise “aile ortamının” geri gelmesi oldu. Oyunculara hem baba hem de bir öğretmen olarak yaklaşan Şenol Hoca; küskün, güvenini kaybetmiş ve bir kenara atılmış oyuncuları yeniden ayağa kaldırmayı, millî ruhu canlandırmayı başardı. Lucescu döneminde tribünden kaçan taraftarlar da hazırlık maçlarında bile stada koşar hâle geldi. Millî takımın Özbekistan’ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında iki golün de sahibi olan Zeki Çelik’in sözleri ise takımda yaşanan değişimi özetler nitelikteydi. Lucescu döneminde de kadroda olan Zeki “Şenol Hoca geldiğinden beri A Millî Takım’da çok iyi bir hava var, aile ortamı var. Oynayıp oynamamak mühim değil. Önemli olan tek yürek olmak” diyerek yaşanan değişimi vurguladı.

Fransa'ya bileniyorlar

Fransa'ya bilenen A Millî Takım, Antalya'daki çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz tedbir amaçlı yer almadı. Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanda, Özbekistan maçında süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Zeki, çevik ve süper!

Millî Takım’ın sağ beki Zeki Çelik kariyer basamaklarını büyük bir hızla tırmanıyor. Daha Süper Lig’de bir dakika bile forma giymeden 1. Lig’den Fransa’ya giden Zeki Çelik eşine az rastlanır bir futbol yolculuğu izliyor. On altı yaşından bu yana millî takım forması giyen Zeki Çelik İstanbulspor’dan geçtiğimiz sezon Lille takımına transfer olmuştu. Yeni takımında ilk maçında asist yapan Zeki, sonrasında teknik direktör Christophe Galtier’in değişmezi olmayı başardı.

Formayı kaptı

Genç oyuncu geride kalan sezonda 36 maçta forma giyerken Lille, sezonu yıldızlar topluluğu PSG’nin ardından ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Özbekistan maçında iki gol birden atan Zeki Çelik, önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye hazırlanıyor. Şenol Güneş de performansıyla parmak ısırtan Zeki’yi Fransa ve İzlanda maçlarında ilk on birde düşünüyor.