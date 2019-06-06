Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinin bu sezon futbol piyasasına tam manasıyla kazandırdığı isimlerden Hüseyin Türkmen. Ki, şu anda Ümit Millî Takım’da. Genç savunma oyuncusu hem sezonun değerlendirmesini yaptı hem de yarınlara dair yol haritasını açıkladı. Adı bazı kulüplerle anılan Türkmen “Bütün arkadaşlarım için hep en iyisini isterim. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Ağabey ve Abdülkadir Parmak inşallah en iyi yerlerde olur. Benim için de aynı şekilde. Zamanı gelince nasipse gideriz” dedi. Ve Hüseyin gönlündeki ligi de açıkladı: Transferde önceliğim İspanya olurdu. Sergio Ramos’a karşı oynamak, onunla aynı sahada bulunmak isterdim.

BAŞARININ SIRRI

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor’da yakaladıkları fırsatı iyi değerlendirdiklerini de belirterek “Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan dolayı bize bir fırsat geldi. Çok şükür bu fırsatı iyi değerlendirdik. Kulübümüze ve şehrimize sahip çıktık. Benim için ve Trabzonspor açısından çok güzel bir sezon geçti. UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde ettik. Ön elemelerden katılacağız. Bir bütünlük yakalamıştık. Ağabey-kardeş ortamı vardı. Başarılı olduk. Hoca’mız, teknik ekip, futbolcu arkadaşlarımız fedakârlıkta bulundu. Sezonu iyi bir yerde bitirdik” ifadesini kullandı.

Karaman’a ‘BABA’ övgü

Hüseyin Türkmen, yönetimin bugün sözleşme uzatacağı teknik direktör Ünal Karaman için de “Ünal Hoca bizi bir evlat gibi gördü. Bize babalık yaptı. Teknik ekibindeki diğer hocalar da aynı şekilde davrandı. Biz de bu desteği karşılıksız bırakmadık ve Hoca’mızın yüzünü güldürdük” dedi.

SZALAI’NIN MENAJERİ: Evet Trabzonspor istedi ancak...

Transfer döneminde adı Trabzonspor ile anılan ve bonservisi elinde olan Macar forvet Adam Szalai’nin menajeri Oliver Fischer konuştu. Fischer “Evet, Trabzonspor da oyuncuyu istiyor. Trabzonspor, Türkiye’nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai’nin transferi mevzubahis değil. Millî maçlarının ardından gelen bütün teklifleri değerlendireceğiz” dedi.

Örnek Genç

Trabzonspor’un beş yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı sol kanat oyuncusu Faruk Can Genç, çok vefalı bir eylemde bulundu. Genç, 1997 yılında Trabzonspor-Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı finali dönüşünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.