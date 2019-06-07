Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın başına geçtiği günden itibaren gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Abdullah Avcı, öncelikli olarak üç yerli oyuncunun takımda tutulması için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı yönetime yabancı sınırının azaltılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini sövyledi. Bu doğrultuda Avcı’nın, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ın satılmasına karşı olduğu bildirildi. Özellikle gelecek sezon daralacak bütçe hesaba katıldığında yılda 900 bin lira ödenen Dorukhan ile 700 bin lira verilen Güven’in takımda tutulmasının büyük önem arz ettiğini savunan tecrübeli çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup’un da indirime gitmesi için ikna edilmesini istiyor.

FEDA İSTENECEK

Ayrıca Abdullah Avcı, yaptığı görüşmelerde “Dorukhan ve Güven’in satışından elde edilecek gelirle bu iki oyuncunun kalitesinde yerli transferi yapmamız çok zor. Ayrıca maliyeti bu kadar az olan oyuncular da bulamayız” tavsiyesinde bulundu. Tecrübeli teknik adamın görüşlerini dikkate alan ve federasyonun yabancı sınırı kararına kadar Dorukhan ve Güven’in satışından vazgeçen yönetim şimdi de Oğuzhan Özyakup’u ikna etmeye çalışacak. İki sezon önce uzatılan sözleşmeyle birlikte yılda 2 milyon avro kazanan yıldız oyuncudan ‘Feda’ istemeye hazırlanan yöneticilerin kamp döneminden önce bu konuyu çözmekte kararlı olduğu öğrenildi.

Avcı’nın raporu geldi

Siyah-beyazlılarda yönetim transfer çalışmalarına başlıyor. Transferden sorumlu yöneticiler yarın İstanbul’a dönerek, Avcı’nın vereceği rapor doğrultusunda çalışmalara başlayacak. Önümüzdeki hafta içinde öngörülen oyuncular arasında tercih yapılarak aksiyon kararı alan yöneticilerin, kamp çalışmalarına eksiksiz girmek istediği öğrenildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Abdullah Avcı’dan önce yönetimin görüştüğü Mircea Lucescu, neden Beşiktaş’a gitmediğini açıkladı. Rumen teknik adam, “Beşiktaş’ta işlerin istediğim gibi olmadığını gördüm. Ayrıldığım dönemdeki gibi bile değildi. Ben de Beşiktaş’a gitmenin anlamı olmadığını düşündüm” dedi.

Karius Bremen’e!

Liverpool’dan iki seneliğine kiralanan Loris Karius için yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman basını Werder Bremen’in çek kalecisi Jiri Pavlenka’yı transfer etmek isteyen Liverpool takas olarak Karius’u kullanmak isteğini yazdı. Haberde ayrıca Alman kalecinin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.