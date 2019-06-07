Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takımı yalnız bırakmadı. 3 Haziran’da yapılan TFF Başkanlık Seçiminde yeni Başkan Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesinde yer alan Altıntop, Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında oynanan Türkiye- Arnavutluk maçını tribünden takip etti. 